Şanlıurfa çamurdan temizleniyor.

Şanlıurfa’da 16 kişinin hayatını kaybedip, 30 kişinin yaralandığı sel nedeniyle farklı bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına, gece gündüz aralıksız devam ediliyor. Sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki bölgelerde oluşan çamur tabakalarını temizleme ve su tahliye çalışmaları, asker ile korucuların desteğiyle yürütülüyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşayanların ihtiyaçları ise tankerlerle yapılan takviye suyla giderilmeye çalışılıyor.

170 ARAÇ ÇIKARILDI

Selden yüzlerce aracın hasar gördüğü kentte, Şanlıurfa Müzesi yanındaki su basan otoparktan 170 araç da ekipler tarafından çıkarıldı. Araçları otoparktan çıkarılanlar, yetkililere teşekkür etti. Araçların ekiplerce hasar tespiti yapıldıktan sonra sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

TIR’IN PARÇALARI BULUNDU

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova yolunda sel sularına kapılan ve en son gördüğü manzarayı cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medya hesabından paylaşan TIR şoförü Emin Ergün’ü, bölgede arama çalışmaları sürdürülüyor. Atatürk Barajı yakınındaki Yalıntaş Mahallesi’nde jandarma ve su altı dalgıç ekipleri, botlarla aramalarına devam ediyor. Aramalarda sel sularında savrulan TIR’ın parçalarına ulaşıldığı belirtildi.

GÜVENLİ ALANLARA GİTTİLER

Bölgede beklenen sağanak için de halk, park halindeki araçlarını battaniye ve bezler ile örterek önlem almaya çalışırken, deprem nedeniyle çadırlarda kalanlar ise güvenli alanlara ve yakınlarının yanına yerleşti.

Zeynel Abidin Beyazgül.

Şebeke suyunun verilmesine başlandı

Şanlıurfa’da sel felaketinin ardından kesilen sular yeniden verilmeye başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sel sırasında artıma tesislerine kirli su geldiğini fark ettikleri andan itibaren suyu kesitklerini hatırlatarak, “Eğer bu kapaklar kapatılmamış olsaydı 12 bin ton çökelti olacaktı. Bu çökeltiyi temizlemek için 3 ay uğraşılacaktı. Şebekelerimiz kısmen bozulacaktı ve uzun süre Şanlıurfa bu hasarlarla uğraşmış olacaktı. Arkadaşlarımızın çabuk hareket etmesi, aslında Urfa’yı ikinci bir felaketten kurtardı” dedi.

İÇME SUYU DEĞİL

Tünellerdeki kirli suyun boşaltıldığını, ikinci su verilerek de temizlendiğini vurgulayan Beyazgül, Fırat havzasından alınan suyun içme suyu vasfı bulunmamasına rağmen kullanım suyu olarak kente verdiklerini dile getirdi. Beyazgül, kente içilebilir su vermek için çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, “Kısa bir süre sonra da inşallah bunu sağlayacağız. Şebekelerden verdiğimiz su, içme suyu değildir. Bu, kullanım ve hijyen suyudur. İçme suyuyla ilgili bizden bilgi beklemeleri gerekiyor” dedi.

Çadır kentte su kanalları açıldı

Gaziantep kent merkezinde etkili olan dolu ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Sabaha kadar süren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmur depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Nurdağı ilçesinde de kısa süreli etkili oldu. Yağışın ardından depremzedelerin kaldığı çadır kentte önlem alındı. Depremzedeler çadırlarının etrafına kum ve briket yığarken, yetkililer ise çadır kent içerisine su kanalları açtı.

Malatya’yı sağanak vurdu

Malatya’da cuma günü akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri yüzünden bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Battalgazi ilçesi Hatunsuyu Mahallesi’ndeki derede ise yer yer taşkın oluştu, yollarda çöküntü meydana geldi. Taşkın nedeniyle bazı tarım arazileri de su altında kaldı.

Gaziantep’e tarihinin en yüksek yağışı düştü

Gaziantep Valisi Davut Gül, cuma günü etkili olan sağanak sonucu metrekareye 91,5 milimetreyle kente tarihinin en yüksek yağışının düştüğünü açıkladı. Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son 24 saatte Gaziantep merkezde metrekareye 91,5 milimetre yağış düştü. Bu oran, şehrimizin tarihindeki en yüksek miktardır. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız imkanlarını seferber etti. Yağışın devam etmesi beklenmektedir. Lütfen dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.















