Şanlıurfa haberleri: PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle teslim oldu Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 15:36 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 15:45 AA