Gündem Şanlıurfa turizmde göz kamaştırıyor
ŞANLIURFA

Şanlıurfa turizmde göz kamaştırıyor

Kültür ve inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve 2019’da “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesi sayesinde turizmde altın dönemini yaşayan Şanlıurfa, 2020’de de turistlerin gözdesi olmaya aday görülüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, turizm altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Peygamberler şehri, inanç ve kültür turizminde önemli yere sahip Şanlıurfa, 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin de etkisiyle yakaladığı ziyaretçi yoğunluğunu 2020’de taçlandırarak arttırmayı hedefliyor. Şanlıurfa’yı geçen yıl 1 milyon 100 bini konaklamalı 5 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak da tercih edilen Şanlıurfa’da Hazreti İbrahim’in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, ‘tarihin sıfır noktası’ diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti gibi noktalar, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere güzel bir gezi imkanı sunuyor.

Şanlıurfa

ZİYARETÇİ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, medeniyetlerin yeşerdiği ve geliştiği topraklarda bulunan Şanlıurfa’nın ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılını “Göbeklitepe yılı” ilan etmesiyle kentteki misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını aktaran Vali Erin, “2019 yılı aralık ayı sonu itibariyle sadece Göbeklitepe’yi ziyaret eden ziyaretçi sayısı 7-8 kat artarak 450 bin civarına yaklaştı. Şanlıurfa geçmişiyle, birikimi ve tarihi değerleriyle bölgenin en önemli illerinden bir tanesi. 2018’de 1 milyon gecelemeyi az bir rakamla geçmiştik. 2019’da 1 milyon 100 bini geçen bir gecelemeyi hep birlikte yaşadık” dedi.

TARİHİ KONAKLAR OTEL OLUYOR

Erin, turizm noktasında altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarının olduğunu belirterek, kentteki yatak kapasitesinin artırılması amacıyla tarihi konakları otellere dönüştürdüklerini, bu kapsamda Vilayetler Hizmet Birliği’nin işletmeciliğini yapacağı 200 yataklı bir otelin nisan ayında açılacağını bildirdi.

Önemli bir ölçüde günübirlik ziyaretçilerin de kente geldiğini anlatan Erin, “2019 yılı başlangıç yılıydı. 2020 ve sonrasında ise Şanlıurfa’nın tam bir cazibe merkezi olacağını ve bugün konuştuğumuz rakamları aslında ikiye üçe katlayabilecek bir potansiyeli barındırdığını hep birlikte göreceğiz inşallah” diye konuştu.

‘2020’DE ZİYARETÇİ SAYISI ARTACAK’


  • Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İl Temsilcisi Rahime Yaşar ise, 2019’un “Göbeklitepe Yılı” ilan edilmesiyle kente gelen yerli ve yabancı turist sayısında büyük bir artış yaşandığı belirtti. Turizmde yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğine inandıklarını ve bu noktada çalışmalar yapıldığını aktaran Yaşar, şunları söyledi:
  • “Şanlıurfa’ya kültürel anlamda inanılmaz bir talep oldu, bu da bizi çok mutlu etti. 2020 için talep edilen rezervasyonlar ve tur programlarına baktığımızda yine Şanlıurfa, bölgede kültür ve inanç turları kapsamında birinci sıradaki yerini koruyacak. Yani talep aynı şekilde devam edecek ve hatta biz 2020’de ziyaretçi sayısında yüzde 20-25 gibi bir artış olacağını tahmin ediyoruz.”

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