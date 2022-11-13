​Şanlıurfa'da, 600 aileye evde bakım hizmeti

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'evde bakım hizmeti' uygulamasıyla, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. İlçede tespit edilen 600 ihtiyaç sahibi ve yaşlıların yanına düzenli olarak giden ekipler, evlerin genel temizliğini yapıp, aynı zamanda tıraş gibi kişisel bakımlarını da yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekiplerin çalışmalarını zaman zaman adreslere giderek kontrol eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaşlıların ilaçlarını almalarına da yardımcı oluyor. Amaçlarının gönül belediyeciliği olduğunu ve bu çerçevede ekiplerinin kendi evlerini temizler gibi ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini anlatan Canpolat, "Evde bakım hizmeti adı altında 600 haneye ekiplerimiz rutin bir şekilde geliyorlar. Yaşlılar, engelli ve ihtiyaç sahibi bu insanların evlerinin temizliğini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Kurmuş olduğumuz ekiplerimiz gelip yaşlılarımızın dualarını alıyorlar, biz de onların dualarına mazhar oluyoruz ve mutlu oluyoruz. Temizliğin yanı sıra evde ihtiyaç duyulan boya ve tadilat işlerini de yine ekiplerimiz tamamlıyor. Amacımız insanlarımızın refah seviyesi yüksek, daha müreffeh bir ortamda yaşamalarına katkı sunmak. Gönül belediyeciliği anlamında gönüllere hizmet etmek ve dualarına talip oluyoruz" şeklinde konuştu.

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Belediyenin sunduğu hizmetten yararlanan yaşlılar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.