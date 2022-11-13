Gündem Şanlıurfada, 600 aileye evde bakım hizmeti
YEREL GÜNDEM

Şanlıurfa'da, 600 aileye evde bakım hizmeti

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, ilçedeki 600 yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileye evde bakım hizmeti veriyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ekiplerin yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizleyen ve kişisel bakımlarını yaparak hayır dualarını aldıklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Şanlıurfada, 600 aileye evde bakım hizmeti
​Şanlıurfa'da, 600 aileye evde bakım hizmeti

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 'evde bakım hizmeti' uygulamasıyla, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin temizliği ve kişisel bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor. İlçede tespit edilen 600 ihtiyaç sahibi ve yaşlıların yanına düzenli olarak giden ekipler, evlerin genel temizliğini yapıp, aynı zamanda tıraş gibi kişisel bakımlarını da yaparak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ekiplerin çalışmalarını zaman zaman adreslere giderek kontrol eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaşlıların ilaçlarını almalarına da yardımcı oluyor. Amaçlarının gönül belediyeciliği olduğunu ve bu çerçevede ekiplerinin kendi evlerini temizler gibi ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini anlatan Canpolat, "Evde bakım hizmeti adı altında 600 haneye ekiplerimiz rutin bir şekilde geliyorlar. Yaşlılar, engelli ve ihtiyaç sahibi bu insanların evlerinin temizliğini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Kurmuş olduğumuz ekiplerimiz gelip yaşlılarımızın dualarını alıyorlar, biz de onların dualarına mazhar oluyoruz ve mutlu oluyoruz. Temizliğin yanı sıra evde ihtiyaç duyulan boya ve tadilat işlerini de yine ekiplerimiz tamamlıyor. Amacımız insanlarımızın refah seviyesi yüksek, daha müreffeh bir ortamda yaşamalarına katkı sunmak. Gönül belediyeciliği anlamında gönüllere hizmet etmek ve dualarına talip oluyoruz" şeklinde konuştu.

Belediyenin sunduğu hizmetten yararlanan yaşlılar da uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

25 hesap tespit edildi

25 hesap tespit edildi

​EGM provokatif paylaşımlara karşı harekete geçti.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.