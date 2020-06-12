Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Diyarbakır'da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerde daha kontrollü olunduğunu rahat söyleyebildiğini vurguladı.