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Gündem Şanlıurfada bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Bakan Koca'nın uyardığı üç bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası: Kısmi artış var
FOTOĞRAF 22
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Diyarbakır'da artan vaka sayıları ile artış gösteren başka illerin olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul ve İzmir gibi illerde vaka sayılarının azaldığını, hastane yükünün de azalmaya doğru gittiğini ve bu illerde daha kontrollü olunduğunu rahat söyleyebildiğini vurguladı.
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Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Eskişehir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Çankırı'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Konya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Aksaray'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Yozgat'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sivas'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
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Malatya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Erzincan'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Elazığ'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Tunceli'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
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Erzurum'un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Muş'un koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Gaziantep'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Diyarbakır'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şırnak'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Batman'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Siirt'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Adıyaman'ın koronavirüs yoğunluk haritası.
Bakan Koca'nın uyardığı üç bölgenin koronavirüs yoğunluk haritası: Kısmi artış var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün bölgesel yayılımı ile ilgili önemli bilgiler verdi. Ankara'da son 2-3 gündür koronavirüs vakalarında bir yükseliş söz konusu olduğunu ancak bugünden itibaren Ankara'daki vakala sayılarının da düşüşe geçtiğini kaydeden Bakan Koca, Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da koronavirüs günlük vaka sayılarında giderek kısmi artışın olduğunu belirtti. İşte il il koronavirüs yoğunluk haritası...


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