Gündem Şanlıurfada bombalı saldırı planı yapan teröristler tutuklandı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da bombalı saldırı planı yapan teröristler tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü YPG/PKK üyesi ile bu kişiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfada bombalı saldırı planı yapan teröristler tutuklandı
Şanlıurfa'da bombalı saldırı planı yapan teröristler tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün Aynularab bölgesinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken gözaltına alınan terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist ile bu kişinin geçişiyle bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"BOMBALI EYLEM İÇİN GÖNDERİLDİM"

Aynularab bölgesinden gelen teröristin ifadesinde, terör örgütünden aldığı talimatla "Şanlıurfa'da bombalı eylem yapmak için gönderildiğini" itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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