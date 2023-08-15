Şanlıurfa'da ele geçirilen dört ton çürümüş soğan imha edildi

Dört ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti.
Soğanları piyasaya sürecek kişiye işlem yapıldı
Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.
Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı.
Dört ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.