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Şanlıurfa'da göçük: 4 işçi toprak altında kaldı

Şanlıurfa'da göçük: 4 işçi toprak altında kaldı

17:443/04/2025, Perşembe
IHA
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Kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. İşçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.


Tonlarca toprağın altında mahsur kalan işçilerin kurtarılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sürüyor.



#Şanlıurfa
#Ceylanpınar
#göçük

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