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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı 'arazi' kavgası: 3 ölü, 6 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfada iki aile arasında silahlı arazi kavgası: 3 ölü, 6 yaralı
Jandarma ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek'e bağlı Taşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu 2 aile arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği, 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Diğer 3 kişi ise tedaviye alındı.

6 kişi gözaltında

Öte yandan kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


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