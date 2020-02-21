Gündem Şanlıurfada İslam dünyası turizm başkenti hedefi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da İslam dünyası turizm başkenti hedefi

Şanlıurfa’nın, İİT tarafından ‘İslam Dünyası Turizm Başkenti’ ilan edilmesi amacıyla Valilik tarafından başvuru yapıldı. Vali Abdullah Erin, “Bir aksilik olmazsa 2021’de ya da 2022’de Şanlıurfa’yı İslam Turizmi Başkenti yapmak suretiyle turizmde Göbeklitepe Yılı ile elde ettiğimiz katma değerin çok daha fazlasını almış olacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Balıklı Göl
Balıklı Göl

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ‘İslam Dünyası Turizm Başkenti’ ilan edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Önemli bir inanç merkezi olan kentin özellikle İslam ülkelerinden daha fazla turist çekmesi amacıyla İİT’ye 2021 veya 2022 yılı İslam Dünyası Turizm Başkenti’nin Şanlıurfa’ya verilmesi için başvuru yapıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi sayesinde kentin turizmde iyi bir ivme kazandığını söyledi. Turizm hareketliliğinin devam etmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Erin, İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanının Şanlıurfa’ya verilmesi için gerekli tüm girişimleri ortaya koyduklarını ifade etti.

GELİRDE GÖBEKLİTEPE’YE GEÇECEK

  • Vali Erin, Şanlıurfa’nın inanç turizminde önemli bir yerinin olduğunu kaydederek, “Bu konuda biz başvurumuzu yaptık, gerekli bütün belgeleri, dokümanları, gerekçeleri teslim ettik. Şu anda bütün çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz. İnşallah Şanlıurfa İslam Turizmi Başkenti olmaya aday ve bunu en fazla hak eden illerin başında geliyor. Bir aksilik olmazsa 2021’de ya da 2022’de Şanlıurfa’yı İslam Turizmi Başkenti yapmak suretiyle turizmde Göbeklitepe Yılı ile elde ettiğimiz katma değerin çok daha fazlası almış olacağız. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarla da bu unvanı almaya kararlıyız” diye konuştu.

‘ŞANLIURFA EN GÜÇLÜ ADAY’

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberler Odası Başkanı Müslüm Çoban da inanç turizmi açısından önemli bir kent olan Şanlıurfa’da, bu alanda ziyaret edilebilecek çok sayıda değer olduğunu söyledi. İslam ülkelerinden kente yönelik turizmi artırmak için başlatılan adaylık sürecinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çoban, “Şanlıurfa, İslam Turizmi Başkenti olmak için en güçlü aday” dedi.

Kentin son yıllarda turizmde hareketli bir dönem geçirdiğini anlatan Çoban, kentin, İslam Turizmi Başkenti seçilmesi durumunda tanınırlığının da artacağını ifade etti.

PEYGAMBERLER ŞEHRİ

Şanlıurfa
  • Hazreti İbrahim’in doğduğu ve Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayb peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra geliyor. Şanlıurfa’da en fazla ilgiyi, kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası kabul edilen Hazreti İbrahim’in doğduğu rivayet edilen makam ve ateşe atıldığı yer olarak bilinen Balıklıgöl çekiyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, İslam inancına göre ayrı bir öneme sahip olan recep, şaban ve ramazan aylarında adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Hazreti Eyyüp’ün çile çektiği makam olarak kabul edilen “Sabır Mekanı”nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de kentte en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

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