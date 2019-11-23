Şanlıurfa'da kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı: 6 kişi yaralı

İşçilerden bazılarının kafaları atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken bir işçinin kolu, diğerinin ise bacağı kırıldı.

Dicle Elektrik ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi’nde 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı. Yatırım kapsamında enerji iletim hatları yer altına alınacak ve kayıt önlemek için bununla entegre biçimde direk üstü pano uygulaması yapılacak.

Saldırıda 6 işçi yaralandı. İşçilerden bazılarının kafaları atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken bir işçinin kolu, diğerinin ise bacağı kırıldı.

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Bunun üzerine, söz konusu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bir grup mahalleli, taş ve sopalarla çalışma yapan yüklenici firma işçilerine saldırdı.

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6 işçi yaralandı



Yatırım yapılan yere gelen saldırgan gruptakiler, önce işçilerin döşediği yeraltı kablolarını almak istedi. Kabloları vermek istemeyen işçilerle tartışan saldırganlar, bir anda taş ve sopalarla işçileri darp etmeye başladı.

Saldırıda 6 işçi yaralandı. İşçilerden bazılarının kafaları atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken bir işçinin kolu, diğerinin ise bacağı kırıldı. Bir işçi ise beline aldığı darbe nedeniyle yürüyememe riski ile karşı karşıya kaldı.

Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.



Yaralılar kaldırıldıkları hastaneden darp raporu alırken saldırıyı gerçekleştiren grup hakkında şikayette bulunuldu. Yatırım çalışması ise personeller güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yeniden başladı.