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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Bir ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Bir ölü, 3 yaralı

16:1127/05/2025, Salı
DHA
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Adile Tilgen
Adile Tilgen

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Adile Tilgen (65) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ile Celal Tilgen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Can Tilgen, Damla Tilgen ve Adile Tilgen yaralandı. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adile Tilgen, kurtarılamadı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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