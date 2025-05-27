Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: Bir ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ile Celal Tilgen yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan Muhammed Can Tilgen, Damla Tilgen ve Adile Tilgen yaralandı. İlk müdahale sonrası ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adile Tilgen, kurtarılamadı.