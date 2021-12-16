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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi kırsalındaki dağlık ve kayalık alanda çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan ceset çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Şanlıurfada kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
Cesedi köpekler buldu, çobanlar jandarmaya haber verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi’nin Mardin il sınırı yakınlarında meydana geldi.

  • Dağlık alanda koyunlarını otlatan çobanlar, köpeklerin bir çukuru kazıp içerisinden et parçaları çıkarttığını gördü. Köpeklerin yanına giden çobanlar, çukurdakinin bir ceset olduğunu fark ederek jandarmaya haber verdi.

İHA

Olay yerine giden jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çukuru kazdı. Kazıda bütünlüğü bozulmuş bir ceset çıkartıldı.

İHA

Cinsiyeti ve kimliği henüz belirlenemeyen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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