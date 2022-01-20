Gündem Şanlıurfada korkunç cinayet Beş çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da korkunç cinayet: Beş çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu

Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi Nesibe Alas (30), evinde ensesinden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Şanlıurfada korkunç cinayet: Beş çocuk annesi evinde ensesinden vurularak öldürülmüş halde bulundu
Şanlıurfa'da bir kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesinde meydana geldi. Eşi vefat ettiği için çocuklarıyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DHA

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi.

DHA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölen arkadaşının maaşını çekti: Mahkemede 'Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim' dedi
GÜNDEM
Ölen arkadaşının maaşını çekti: Mahkemede 'Öldü mü, aslı var mı diye kontrol ettim' dedi

Mersin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında eski nişanlısını öldürdü
GÜNDEM
Mersin'de kadın cinayeti: Sokak ortasında eski nişanlısını öldürdü

Antalya'da kan donduran olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı
GÜNDEM
Antalya'da kan donduran olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması.
100 kilo altından daha kıymetli

'100 kilo altından daha kıymetli'

Sanatını 56 yıldır sürdürüyor. Ödülünü Erdoğan'dan aldı.
Karadeniz gazı müjdesi

​Ve geri sayım başladı: Tarih belli oldu

​RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma.

​Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in naaşı asıl mezarına taşındı.

Ataşehir'de 'pes' dedirten görüntü.

​Yurt genelinde kar esareti etkisini sürdürüyor.

​Evinde firari askerlerle yakalanan mahrem imamdan ilginç savunma.

​Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mehmet Acet'e konuştu.

​Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı.

Eskişehir'deki kazada iki kişi yaralandı.

​Düzce Belediyesi Kademe'nin yerli temizlik araçlarını kullanmaya başladı.

​Zeytin Dalı şehidi Fatih Mehmethan'ın eşi yıldönümünde bölgeye gitti.
26 ilde<br>okullara kar tatili

26 ilde
okullara kar tatili

​Meteorolojinin uyarısı sonrası peş peşe açıklama geldi.

​ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.