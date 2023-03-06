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Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'da yıkılan altı katlı binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.

00:57 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen ve dün yıkılan binanın enkazında herhangi bir kişinin olmadığı belirlendi.


  • Arama kurtarma faaliyetleri yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.

Binanın enkazını kaldırma işlemleri iş makinelerinin desteğiyle sürüyor.


CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binanın yıkılması sonucu bölgeden geçmekte olan bir kişi yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.




#Şanlıurfa
#Bina
#Enkaz
5 dakika önce
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Şanlıurfa'da yıkılan binanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
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