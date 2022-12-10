Gündem Şanlıurfadan Suriyeye 7 TIR insanı yardım malzemesi
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 TIR insanı yardım malzemesi

Şanlıurfa'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 7 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfadan Suriyeye 7 TIR insanı yardım malzemesi
Tırlar, 11 Nisan Stadyumu'nun park alanındaki törenle Suriye'ye uğurlandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi öncülüğünde, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla başlatılan kış yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan, giyim, battaniye, ayakkabı, kömür, soba, oyuncak, kırtasiye ve gıda malzemesi taşıyan tırlar, 11 Nisan Stadyumu'nun park alanındaki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Vali Salih Ayhan, törende, İslam inancı gereği mazlum ve mağdura yardım etmenin bir görev olduğunu belirtti.

Şanlıurfa'nın mültecilere ev sahipliği yapan illerin başında geldiğini hatırlatan Ayhan, "Hamdolsun birlikte yaşama kültürünü inancımızın gereği yaşatmaktayız. Bizler yüzbinlerce kardeşimizi burada ağırlıyoruz. Huzurlu bir şekilde hem de sosyal uyum programlarıyla entegre olarak yaşamlarını sürdürmekteler. Sorumlu olduğum Barış Pınarı Bölgesi'nde sosyal yaşam huzurlu bir şekilde devam ediyor çok şükür. Destek olan ve yardımlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

  • Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da mağdurlara ve mazlumlara sahip çıkan bir devletin evladı olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla ise "Kampanyamız devam ediyor. Beklentimiz bu kış yardım kampanyamıza destekler devam etsin. Buradan dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduğumuzu ve asla yalnız bırakmayacağımızı bir kez daha haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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