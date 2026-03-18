Şantaj yapıp birlikte olmuş

Özcan’ın yasak aşkı Öznur Çağalı’nın ifadesine ulaşıldı. 2 sene önce M.Eren Akgüney’le sevgili olduğunu, ayrılmak istediğinde Akgüney’in kabul etmeyip kendisini rahatsız ettiğini öne sürdü. Durumu Özcan’a anlattığını, onun yönlendirmesiyle şikayetçi olduğunu ifade etti. 6 ay sonra Özcan’ın makamına çağırdığını söyleyen Çağalı, “Kadın hastalıklarından ameliyat geçirmiştim. Husumetlim M.B. belediyenin çağrı merkezine başka bir kişiden gebe kaldığımı, düşük yaptığımı anlatmış. Bu durum Özcan tarafından öğrenildi. Bana ses kaydını dinletti. ‘Eren duysa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin. Senden hoşlanıyorum’ dedi. Korktuğum için kabul ettim” dedi. Çağalı, ardından Özcan ile iletişime geçerek bir otele gittiklerini alkol alıp birlikte olduklarını anlattı.