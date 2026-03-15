Şantaj davasında hem sanık hem mağdur

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında bir iddianame daha düzenlendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Özcan’ın belediye çalışanı Öznur Çağalı ile yaşadığı ‘yasak ilişki’ sonrası şantaj mağduru olduğu ifade ediliyor. İddianamede telefon mesajları, tanık beyanları, kamera kayıtları ve dijital inceleme raporları delil olarak sıralandı. Dosyada, Çağalı’nın eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ile şüpheliler Erdal Bayrak ve Hüseyin Ekrem Serin’e ‘şantaj’ suçlamaları yöneltildi.

ÖZCAN’DAN PARA TALEBİ

İddianamenin en çarpıcı yönlerinden biri, Tanju Özcan’ın dosyada hem ‘müşteki’ hem de ‘şüpheli-sanık’ konumunda yer alması oldu. İddianamede Akgüney’in eski kız arkadaşı Çağalı ile Özcan arasındaki ilişkiyi öğrendiği, bu kişilere ait mesajlaşmaları ele geçirdiği ve bunları Özcan aleyhine şantaj aracı olarak kullandığı öne sürüldü.

ÇAĞALI'YA 'SENİ KORURUM' BASKISI YAPMIŞ

İddianamede yer alan bilgilere göre Çağalı, Akgüney’in kendisini rahatsız ettiğini, bu durumu Özcan’a anlattığını söyledi. Özcan’ın kendisini ara ara yalnız görüşmelere çağırdığını anlatan Çağalı ifadesinde, kendisinden hoşlandığını söylediğini belirtti. Ardından belediye çağrı merkezine özel hayatıyla ilgili bir ihbar geldiğini, bunun sonrasında Özcan’ın kendisini makam odasına çağırdığını ve ihbar kaydını dinleterek, “Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, benimle görüşeceksin, senden hoşlanıyorum” dediğini öne sürdü. Özcan’ın bu sözlerle Çağalı üzerinde baskı kurduğu ve şantajda bulunduğu iddiasına yer verildi.

MESAJLAR İDDİALARI DESTEKLİYOR

İddianamede, Çağalı’nın telefonunda bulunan mesajlara da yer verildi. Buna göre, Çağalı ile Özcan’ın kullandığı belirtilen hat arasında WhatsApp üzerinden toplam 117 görüşme ve mesajlaşma olduğu öğrenildi. İddianamede bu yazışmaların bazı bölümleri de yer aldı. Tüm sanıklar bakımından belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbiri uygulanması talep edilirken, gözler Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davaya çevrildi.







