Gündem Sarallar grubuna operasyon 17 gözaltı
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Sarallar grubuna operasyon: 17 gözaltı

Sarallar olarak bilinen suç örgütünün alt grubuna düzenlenen operasyonda Ümit Saral ve Tufan Saral'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

DHA
Operasyon sonucunda 1'i kurusıkı toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ile değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 1'i kurusıkı toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ile değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp ve yağma gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı. 6 ay boyunca fiziki ve teknik takiple izlenen şüphelilere sabah saatlerinde İstanbul ve Gebze'de eş zamanlı baskın yapıldı. İddiaya göre liderliğini Ümit Saral ve Tufan Saral'ın yaptığı belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

7 tabanca 1 av tüfeği

  • Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarda 1'i kurusıkı toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği ile değişik çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi.

Sarallar'ın alt grubu

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı bir alt grup olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Ümit Saral ve Tufan Saral'ın aralarında bulunduğu 17 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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