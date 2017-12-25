Sarıkamış nöbeti

Sarıkamış Harekatı’nın 103. yılı etkinlikleri kapsamında bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Allahuekber Şehitlerini Anma” programı gerçekleştirildi. Erzurum’un Şenkaya ilçesinde biraraya gelen çok sayıda kişi, 103 yıl önceki Sarıkamış Kuşatma Harekatı’nda çatışma ve çetin kış şartlarında şehit olan binlerce askeri andı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle 3,5 kilometrelik yolun 1 kilometresini yürüyerek, diğer bölümünü de araçlarla giden katılımcılar, Kaynak Yayla Şehitliği’nde dua etti. Programda, komandolar tarafından şehitler anısına saygı atışı da gerçekleştirildi.