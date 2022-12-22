Sarılma tesellisi: Masanın baş aktörü Kılıçdaroğlu

CHP’de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Saraçhane’de Akşener-İmamoğlu karesinin dışında kalmasının yankıları sürüyor. Kılıçdaroğlu’nun söz konusu karede yer almamasının elini güçlendirdiği iddia edilirken, Akşener’in son hamle ile masada öne çıktığı görüşlerine de CHP kulislerinde “Masanın baş aktörü yine kurucusu olan Kılıçdaroğlu” yorumları yapılıyor. Saraçhane’ye yönelik CHP’de oluşan soru işaretleri Kılıçdaroğlu-İmamoğlu fotoğrafı ve CHP Liderinin “baba-oğul” vurgusu ile giderilmeye çalışılıyor. Kamuoyuna yönelik bu mesajlar verilirken perde gerisinde de gelişmelere ilişkin ilk muhasebe yapılıyor.

BAŞ AKTÖR KEMAL BEY

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP liderinin baba-oğul benzetmesi yapsa da durumdan rahatsız olduğunu iddia ediyor. CHP’li kaynaklar Saraçhane’den yansıyan karenin kamuoyunda ‘tartışmalı’ yankılandığına işaret ederek Kılıçdaroğlu’nun burada yer almamasının özellikle adaylıkta önemli olduğunun ve elini güçlendirdiğinin altı çiziliyor. Son bir haftada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masada öne çıkması da CHP kulislerinde takip ediliyor. CHP koridorlarında “Masada aktörün Akşener gibi gözüküyor olması baş aktör yapmaz. O masanın kurulmasında Kemal Bey’in faktörü yüksek. Masada baş aktör Kemal Bey’dir” değerlendirmeleri yapılıyor.

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