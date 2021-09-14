Sarıyer Haydar Aliyev Caddesi'nde yol çöktü

Sarıyer, Tarabya Sahili Haydar Aliyev Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında yolda kısmı çökme oldu. Çökmeyi görenler yakındaki otel otoparkından aldıkları dubalarla yolu kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

DHA

Polis ekibi, çökmenin meydana geldiği yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Çökme nedeniyle kapanan yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

DHA

Belediye ekipleri çökmenin meydana geldiği yolda çalışma başlattı.

Çökmenin meydana geldiği yerde bulunan bir otelde çalışan Hakan Dosdoğru, "Bir anda çöktü. Çok büyük kaza atlatıldı. Yetkililer geldiler müdahale ettiler olaya" dedi.

DHA

Sahilde balık tutan Mehmet Kurum ise, "Yavaş yavaş çökmeye başladı, emniyete, belediyeye telefon açtık. Çökme anını gördük, ağır kamyon ve otobüsler geçtikçe yavaş yavaş çöktü. Sonra otelden dubaları getirip koydular" diye konuştu.

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