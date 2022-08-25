Gündem Sarıyerde denizde dehşet Baba boğuldu oğlu kayıp
İSTANBUL

Sarıyer'de denizde dehşet: Baba boğuldu oğlu kayıp

Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sarıyerde denizde dehşet: Baba boğuldu oğlu kayıp
Sarıyer'de denizde dehşet

Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba denizden çıkarılırken, suda kaybolan 10 yaşındaki oğlunun arama çalışmaları sürüyor. Baba oğlun son anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kısırkaya Plajı'nda Muzaffer Erbaş ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş dün saat 17.00 sıralarında birlikte denize girdi. Baba ile oğlu bir süre yüzdükten sonra dalgalara kapılarak yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu. Sudan çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın boğulduğu belirlenirken, Burak Erbaş bulunamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve su altı arama timi ekipleri sevk edildi. Sualtı arama timleri ve Sahil Güvenlik ekipleri Burak Erbaş'ı bulmak için çalışma başlattı. Muzaffer Erbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baba ve oğlun dalgalara kapıldıkları son anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'a kalp masajı yapıldığı da görülüyor.

Boğulma vakalarındaki artış sonrası AFAD uyarıyor: Denizdeki gizli tehlike
GÜNDEM
Boğulma vakalarındaki artış sonrası AFAD uyarıyor: Denizdeki gizli tehlike

Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti
GÜNDEM
Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isterken hayatını kaybetti
Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok

Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok
Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

​Herkes merak ediyordu: : İlk kez paylaştılar.

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Yunan F-16'ları Türk uçaklarına radar kilidi attı.

​Baba boğuldu oğlu kayıp

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimlere başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.