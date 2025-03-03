Sarıyer'de fırın sahibiyle seyyar satıcı arasında 'Pide satamazsın' kavgası: O anlar kamerada

Olay, Pazar günü saat 18.45 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyyar satıcı aracıyla caddedeki fırının önüne geldi.

Satıcı pide almak için sırada bekleyen vatandaşlara pide satmak istedi. Fırın sahibinin satıcıya tepki göstermesi üzerine 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü.

Fırın sahibi "Sen bunu yapamazsın" diyerek seyyar satıcıya bağırdı. Bu sırada vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.