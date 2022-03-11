Sarıyer'de hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi: Dört yaralı var Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü birbirine girdi ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.

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