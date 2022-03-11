Gündem Sarıyerde hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi Dört yaralı var
İSTANBUL

Sarıyer'de hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi: Dört yaralı var

Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü birbirine girdi ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarıyerde hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi: Dört yaralı var
Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki otobüs birbirine girdi.

Geçtiğimiz ocak ayında kar konusunda yeterli çalışmaların yapılmayışı nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşayan İstanbullular günlerdir geleceği belli olan ve bu sabah etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonucu yine mağdur oldu.

İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi
GÜNDEM
İETT otobüsleri yine yolda kaldı: Çam ve Sakura Hastanesi çalışanlarının büyük çilesi
  • Gün içerisinde yolda kalan İETT araçları ülkenin gündemine oturmuşken akşam saatlerinde de başka bir İETT gelişmesi yaşandı.

İKİ OTOBÜS BİRBİRİNE GİRDİ

Sarıyer merkez girişi sahilde iki otobüs yolda hiçbir çalışma olmaması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı ve kaza sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
OYNAT 00:21
Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı
Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.

Esenyurt'ta kayan servis araçları birbirine girdi
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta kayan servis araçları birbirine girdi
Esenyurt'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan servis minibüslerinin kazaları kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu: İETT otobüsleri yolda kaldı
OYNAT 00:37
Arnavutköy'de kar yağışı etkili oldu: İETT otobüsleri yolda kaldı
İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışı nedeniyle İETT otobüslerinin yolda kaldığı görüldü.
O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, kar lastiği olmaması nedeniyle otobüslerin yolda kaldığını iddia etti.
Pena direndi tur İstanbula kaldı

Pena direndi tur İstanbul'a kaldı

Avrupa Fatihi, Camp Nou'dan eşitlikle döndü ve avantaj elde etti.
DEAŞ yeni elebaşını açıkladı

DEAŞ yeni elebaşını açıkladı

Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul ettiler.
İşgalde 16ncı gün: Taraflar arasında barış sağlanamadı ancak Rusya insani koridor açacak

İspanyolların ilgi odağı

İspanyolların ilgi odağı

​Milli futbolcu, Barça maçı öncesinde röportaj verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü.

​Mariupol'deki büyük yıkım uydudan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.