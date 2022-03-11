Sarıyer'de hiçbir çalışma yapılmayan yolda İETT otobüsleri birbirine girdi: Dört yaralı var
Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü birbirine girdi ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.
Geçtiğimiz ocak ayında kar konusunda yeterli çalışmaların yapılmayışı nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşayan İstanbullular günlerdir geleceği belli olan ve bu sabah etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonucu yine mağdur oldu.
Gün içerisinde yolda kalan İETT araçları ülkenin gündemine oturmuşken akşam saatlerinde de başka bir İETT gelişmesi yaşandı.
İKİ OTOBÜS BİRBİRİNE GİRDİ
Sarıyer merkez girişi sahilde iki otobüs yolda hiçbir çalışma olmaması nedeniyle kafa kafaya çarpıştı ve kaza sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.