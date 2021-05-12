Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Sarıyerde komşu dehşeti Kürekle darp edip tabancayla vurdular
İSTANBUL

Sarıyer'de komşu dehşeti: Kürekle darp edip tabancayla vurdular

Sarıyer’de yaşayan iki kardeş, daha önceden aralarında husumet olan komşu kadını, evin önüne dökülen kum ve park edilen kamyonet nedeniyle çıkan tartışmada önce kürekle darp etti, ardından tabancayla vurarak, yaraladı. Olaydan sonra kaçan kardeşler, polis tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Sarıyerde komşu dehşeti: Kürekle darp edip tabancayla vurdular
Polis ekipleri olay yerinden kaçan kardeşleri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Büyükdere Mahallesi Dereiçi Bağlar Yolu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Seher İ., evinde yapılan tadilatta kullanılan kumu, komşuları Dursun U. ve E.U. isimli kardeşlerin evinin duvarı önüne yığdı. Kumu getiren kamyonet de aynı yere park edildi.

ÖNCE KÜREKLE DARP ETTİ, ARDINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Bu duruma sinirlenen Dursun U., komşusu Seher İ. ile tartışmaya başladı. Dursun U. tartışma sırasında Seher İ.’yi eline aldığı kürekle vurarak, darp etti. Ardından da evine, gidip silahı ve beraberine kardeşi E.U.'yu alıp, geri geldi. Silahı alan E.U. rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Seher İ.’ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak, tedavi altına aldı.

ZANLILAR YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçan kardeşleri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken,E.U.'nun akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

‘ARABANIN ARKASINA KAÇARAK CANIMI ZOR KURTARDIM’

Seher İ.’nin evinin tadilatını yapan ve kadın kürek ile darp edilince müdahale eden Abdurrezzak Korkmaz; “Ben burada çalışıyorum. Kamyoneti biraz ileriye aldım, kumu çekmeye çalıştım. Adam geldi, küreği aldı eline, kumu yola atmaya başladı. Kürekle arabanın tamponuna da vurdu. Ben de müdahale etmek istedim. Yanına gittim küfretti. Sonra kadın geldi. Bu da hemen kadına saldırmaya başladı.,Küreğin sapını ters çevirip, kadına vurunca, müdahale ettim, iki tane vurdum. Küreği yere bıraktı gitti evden silahını aldı geldi. Akıl hastası kardeşine verdi, ateş etmeye başladı. Teyze bacağından ve kalçasından vuruldu. Seken kurşun da ayakkabıma geldi. Arabanın arkasına kaçtım canımı zor kurtardım” şeklinde konuştu.

Zabıta ekiplerinin durdurduğu araçtan iki ton kaçak et çıktı
GÜNDEM
Zabıta ekiplerinin durdurduğu araçtan iki ton kaçak et çıktı

Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak'ın katili yakalandı
GÜNDEM
Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak'ın katili yakalandı
Abone Ol Google News
Bankayasığınarak kurtuldu

Bankaya
sığınarak kurtuldu

15 kişi tarafından tekme tokat dövüldü.
İki yıl hapsi istendi

İki yıl hapsi istendi

​Türk milleti ve devletini aşağılamıştı.
Şehit dayısı ile aynı ismi taşıyan Serkan minik ellerini semaya açtı

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.

Futbolculara <br>aynı mesaj gitti

Futbolculara
aynı mesaj gitti

​Fatih Terim'den son maç öncesinde flaş karar.

İsrail'in gizli planı

İsrail'in gizli planı

​El Halil'de yaptıklarını Mescid-i Aksa için de mi planlıyorlar?

​Sağlık Bakanlığı az önce duyurdu.
Traktörler Gine<br>için yola çıktı

Traktörler Gine
için yola çıktı

Büyük Tarım Projesi için Gine'ye 50 traktör ihraç edildi.
Sesleri duyan<br>komşular yetişti

Sesleri duyan
komşular yetişti

İki çocuğunun annesi eşini 15 yerinden bıçakladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.