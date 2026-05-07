Sarıyer’de korkunç kaza: Bariyerlere çarpan karavan paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy’den Zekeriyaköy yönüne seyir halinde olan Okan Demir (34) idaresindeki 34 FC 4324 plakalı karavan, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Okan Demir’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.