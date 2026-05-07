Sarıyer’de korkunç kaza: Bariyerlere çarpan karavan paramparça oldu, sürücü hayatını kaybetti

Sarıyer’de virajı alamayarak bariyerlere çarpan karavanın sürücüsü hayatını kaybetti. Araç paramparça olurken, bariyerle araç arasında sıkışan sürücünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Kaza, saat 06.45 sıralarında Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde’de meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy’den Zekeriyaköy yönüne seyir halinde olan Okan Demir (34) idaresindeki 34 FC 4324 plakalı karavan, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen karavan parçalara ayrıldı. Karavanın parçaları etrafa savrulurken, kazada sürücü Demir bariyerle araç arasında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Okan Demir’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.