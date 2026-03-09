Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sarıyer’de otomobil karşı şeride geçti: Zincirleme kazada dört yaralı

Sarıyer’de otomobil karşı şeride geçti: Zincirleme kazada dört yaralı

22:039/03/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araçlara çarptı.

İstanbul'da virajı alamayan bir otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu üç otomobil ve bir servis minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı, trafik ise araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul Sarıyer’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Üç otomobil ve bir servis minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ECE 325 plakalı Chery marka otomobil, Maslak yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, karşı şeritte ilerleyen servis minibüsü ve iki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.



#İstanbul
#Sarıyer
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mart ara tatilinde öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, online olacak mı? Bakan Tekin açıkladı