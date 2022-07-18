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Sarıyer'de sahilde ceset bulundu

İstanbul Sarıyer'de sahilde ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Sarıyerde sahilde ceset bulundu
İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı.

Kısırkaya Sahili'nde dün saat 13.00 sıralarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 acil hattına bildirdi.

DHA

Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede isminin İlhami Genç olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri halatlara bağladıkları cenazeyi çekerek çıkardı.

DHA

İlhami Genç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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