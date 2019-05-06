Sarıyer'de silahlı saldırı

Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Sarıyer’de bir alışveriş merkezinde kafede oturan 1'i kadın 2 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıyı motosikletli 2 kişinin gerçekleştirdiği iddia edildi.
Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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