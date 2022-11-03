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İSTANBUL

Şarkıcı Cenk Eren kuduz nedeniyle yaşam savaşı veren çocuğa inanmadı: Hayvan düşmanları kudurdu

Bitlis’te sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve kuduz virüsü tespit edilen bir çocuğun sağlık durumu ciddiyetini korurken, şarkıcı Cenk Eren'den konuyla ilgili tepki çeken bir açıklama geldi. Haberin yalan olduğunu öne süren Eren, "Haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler." dedi.

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Elif Karahan Yeni Şafak
Şarkıcı Cenk Eren kuduz nedeniyle yaşam savaşı veren çocuğa inanmadı: Hayvan düşmanları kudurdu
Cenk Eren.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve kuduz virüsü tespit edilen çocuklardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerinin ise taburcu edileceği bildirildi.

Kuduz olan çocuk canıyla boğuşurken şarkıcı Cenk Eren'den konuyla ilgili tepki çeken bir açıklama geldi.

"HAYVAN DÜŞMANLARI KUDURDU"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Eren, "Kuduz vakası yalanı ortaya çıktı. Kuduz var ama bence bu yalan haberi yayan kişiler ve hayvan düşmanları kudurmuş olabilirler. Sokak hayvanları yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMINI SİLDİ

Eren, gelen tepkiler sonrası paylaşımını silerek, "Yanlış bilgilendirildiğim için( Kuduz ) ile ilgili twitimi sildim ve evladımızın biran önce sağlığa kavuşması için dua ediyorum. Bilinmesini isterim ki her zaman sokaktaki canların yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

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