Gündem Şarlatandan kan donduran tedavi
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Şarlatandan kan donduran ‘tedavi’

Otizmi bitirdiğini öne süren kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden sözde tedavi için 35 bin lira talep ediyor. İl il dolaşan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çocuklara eziyet ettiği görülüyor. Otizm Dernekler Federasyonu ailelere bu şarlatanlara inanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada yayılan sözde tedavi görüntülerinde, otizmli çocukların üzerine pek çok kişinin çullandığı ve ağzına havlu tıkanıp, çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıkları görünüyor.
Sosyal medyada yayılan sözde tedavi görüntülerinde, otizmli çocukların üzerine pek çok kişinin çullandığı ve ağzına havlu tıkanıp, çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıkları görünüyor.

Sosyal medyada son günlerde otizme çare bulduğunu iddia eden bir kişinin, otizmli çocuklara uyguladığı ‘sözde’ tedavi sırasında çekilen videolar, Otizm Dernekler Federasyonu harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden ulaştığı ailelerden 35 bin lira tedavi ücreti istediği öne sürülen kişi hakkında aileler de şikayette bulundu.

Çocukların ağzına havlu tıkanıp, damar yolu açtıkları görünüyor.

BAKANLIĞA ŞİKAYET ETTİK

Filiz Doğru

Otizmli bir çocuk annesi olan Filiz Doğru söz konusu videolardan biri ile sosyal paylaşım sitesinde karşılaşınca, Sağlık Bakanlığı’na şikayette bulundu. Doğru, “Sosyal paylaşım sitesinde otizm grubunda bir çocuğun videosunu gördüm. 5 kişi çullanmış, ağzına havlu tıkanmış ve çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıklarını gördüm. Videoyu kim gönderdi diye sorguladım. Bir umut taciri daha çıktı karşımıza. Bu umut taciri, otizmi bitirdiğine dair aileleri kandırarak, köylerde demeç vererek, ‘diyabeti, otizmi ben bitirdim’ diyor. Bu kişiye ulaştım, telefonda görüşme yaptım. ‘Doktorların yazdığı ilaçları ben yapıyorum. Diyabeti ve otizmi ben bitirdim’ gibi iddialarda bulundu. ‘Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz ?’ dedim. Serum veriyorum, ilaç veriyorum dedi. Bu ilaçları nasıl veriyorsunuz dediğimde, 35 bin TL karşılığında 1 sene boyunca çocuğun durumuna göre verdiğini söyledi. Buna istinaden ben sağlık bakanlığına durumu bildirdim” dedi.

ÇARESİZLİKLERİNİ KULLANIYORLAR

Y.C.J.U

Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe de, otizme alternatif tedaviler ürettiğini söyleyen kişiler ve kurumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Bu çocuklardan bu aileler üzerinden çok büyük rakamlarla rant sağlayan kişiler var. Bizim de vakfımıza sürekli bu uyarılar geliyor. Bu aileler çaresiz kalarak otizme çare ürettiğini söyleyen bu kişilerin kapılarını çalıyorlar ve aileler son kuruşlarına kadar her şeylerini verip, umutlanarak çocuklarına bu tedavileri uygulatmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYAYLA AİLELERE ULAŞIYORLAR

Bu kişilerin sosyal medyayı kullanarak ailelere ulaştığını dile getiren Gökçe, “Sosyal medyada sayfalar açıyorlar ve ailelere umut vaat eden paylaşımlar yayınlıyorlar. ‘Otizmin çaresini bulduk’ diye örnek videolar koyarak, bazı çocukların, bazı ailelerin röportajlarını koyuyorlar. Bu işten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bu kişilere de vicdanlı olmalarını tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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