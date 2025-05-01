Sarp yamaçlarda kişniş toplayanların zorlu mesaisi

Konya'nın Bozkır ilçesinde bahar döneminde dağ yamaçlarında doğal yetişen kişniş bitkisinin toplayıcıları, bir aylık hasat sürecinde zamanla yarışıyor.

Toplayıcıların, dağcılık ekipmanları ve halatlarla tırmandıkları sarp kayalıklardan topladıkları bitki, bazı rahatsızlıkları olanlardan ve sağlıklı beslenmek isteyenlerden talep görüyor.

Pınarcık Mahallesi'nde 15 yıldır kişniş toplayıcılığı yapan Abdullah Ertekin (48), AA muhabirine, bu işin yörede geçmişten bu yana yapıldığını, bahar dönemi geleneği haline geldiğini söyledi.

Kişniş toplamak için profesyonel dağcı halatı, emniyet kemeri ve karabinalar kullanarak "çıkılamaz" olarak görünen yamaçlara tırmandıklarını belirten Ertekin, uzun yıllardır fazla deneyim kazandığını, bu işi herkesin yapamadığını dile getirdi.





Bu yıl da sezonu tamamlamak üzere olduklarını anlatan Ertekin, "Kişniş toplamak için uluslararası sertifikalı dağcılık malzemeleri kullanıyorum. Güvenlik amacıyla her türlü ekipmanım var. Bu 'çıkılamaz' denilen yamaçlardaki kişnişleri topluyoruz. Bu yerler tehlikeli yerler olduğu için herkes çıkıp inemez." diye konuştu.

Bitkinin dağda doğal yetişmesinden dolayı değerli olduğuna dikkati çeken Ertekin, şöyle devam etti:

"Çok tehlikeli yerlerde çalışıyoruz. Satarken pazarlık yapanlar oluyor ama bunun pazarlığı olmaz. Bunları toplayabilmek için düşme riskini göze alıyoruz. Demetini 100 liraya kadar satıyoruz. Bitkiler çıktığında 300 demet civarında topluyoruz. İşimiz dağda olduğu için 'ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz' diyebiliriz."

"Tecrübesi olmayanlar için tehlikeli"

Pınarcık Mahallesi Muhtarı Yakup Ünver de baharın gelmesiyle mahallede kişniş toplama heyecanı yaşandığını anlattı.

Çok meşakkatli ve tecrübesi olmayanlar için tehlikeli bir iş olduğuna dikkati çeken Ünver, "Baharla birlikte mahallemizde her taraf yemyeşil oluyor, çok güzel bir manzaramız var. Dağlık bir bölgede yaşıyoruz. Kişniş de sarp kayalıklarda yetişen, toplanması çok zor bir bitki. Tecrübeli bazı arkadaşlarımız bunları toplayarak gelir sağlıyor ve aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Mahallemizde 5-6 kişi bu işi yapıyor." dedi.







