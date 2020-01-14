Gündem Sarrac Moskovadaki görüşme sonrası İstanbula geldi
İSTANBUL

Sarrac Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarrac, Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi. Moskova’da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı. Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul’a geldi. Sarrac’ın İstanbul’da bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak İHA
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac

Libya’da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova’da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul’da mola verdi.

HAFTER İMZA ATMADI SARRAC İSTANBUL'A GELDİ

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova’ya gitmişti. Moskova’da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

  • Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul’a geldi. Sarrac’ın İstanbul’a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

BM'den Libyalı taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı
DÜNYA
BM'den Libyalı taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı

Libya'da Hafter'in imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni
DÜNYA
Libya'da Hafter'in imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?

Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Kimin savaş kimin barış istediği açık
DÜNYA
Çavuşoğlu'ndan Libya açıklaması: Kimin savaş kimin barış istediği açık

İşgalci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etti
DÜNYA
İşgalci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etti

Doğu Akdeniz'de üstünlük artık Türkiye'de
DÜNYA
Doğu Akdeniz'de üstünlük artık Türkiye'de

Taslak metin hazır
GÜNDEM
Taslak metin hazır
Asit yağmuru geliyor

Asit yağmuru geliyor

İstanbul'da hava kirliliği üst seviyelerde ölçüldü.
İnsanlık İdlibde büyük bir sınav veriyor

İnsanlık İdlib'de büyük bir sınav veriyor

Sığınmacılar, çöplerle ısınıyor, yağmur suyu içiyorlar.
Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya: Hafter 2 gün süre istedi

Rusya, Hafter'in ateşkes anlaşmasına olumlu baktığını açıkladı.
Ruslar bizi gördü durmadan gitti

Ruslar bizi gördü durmadan gitti

​Kayıp balıkçılarla ilgili şok geçirten iddia.
Trablus'a saldırı için<br>takviye güç yığıyor

Trablus'a saldırı için
takviye güç yığıyor

​Darbeci Hafter'e, Mısır ve BAE destek sağlıyor.
Futbol camiası <br>Külliye'de

Futbol camiası
Külliye'de

Erdoğan kulüp başkanlarını kabul etti.

Ateşkese bağlı kalın

Ateşkese bağlı kalın

​BM'den Libyalı taraflara ateşkes için çağrı.

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

AK Parti'ye geçen başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.
Satış onayı çıktı

Satış onayı çıktı

Alanya'nın gözde oteline 235 milyon lira ödeyecek.
Yaptıklarını hatırlamadı

Yaptıklarını hatırlamadı

'Ben FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkaran kadınının davası başladı.
Sarrac<br>İstanbul'a geldi

Sarrac
İstanbul'a geldi

Hafter'in imzalamamasının ardından Moskova'dan Türkiye'ye geçti.
Dünyaya sesleniyorum!

Dünyaya sesleniyorum!

Nereye kadar bu duyarsızlığınız devam edecek?
Üzerimize<br>düşeni yaptık

Üzerimize
düşeni yaptık

Masadan kalkan Hafter'e Türkiye'den art arda tepki.
Hastanede patlama

Hastanede patlama

Tarsus'taki patlamada 2'si ağır 5 yaralandı.
Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

Düşmemizi bekleyenler daha çok bekleyecek

​MHP lideri Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.