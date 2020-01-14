Sarrac Moskova'daki görüşme sonrası İstanbul'a geldi

Libya’da bir ateşkes anlaşması imzalanması için General Hafter ile Moskova’da bir araya gelen Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, yaşanan krizin ardından İstanbul’da mola verdi.

HAFTER İMZA ATMADI SARRAC İSTANBUL'A GELDİ

Libya UMH Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, Pazar günü İstanbul’a gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ateşkes anlaşması imzalanması için Moskova’ya gitmişti. Moskova’da gerçekleşen görüşmede Sarrac ateşkes anlaşmasını imzalamış ancak süre isteyen Hafter, anlaşmaya imza atmadan ülkeden ayrılmıştı.

Yaşanan kriz sonrası Libya Başbakanı Fayiz Es-Sarrac, İstanbul’a geldi. Sarrac’ın İstanbul’a geliş nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, otelde bazı görüşmelerde bulunacağı öğrenildi.

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