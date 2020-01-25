Sarsıldık 6.8

Neredeyse bütün orta ve doğu Anadolu’da hissedilen depremde, sarsıntının merkez üssü Sivrice ve Malatya’nın Doğanyol ilçelerinde bazı binalar yıkıldı.

Elazığ 6,8 büyüklüğünde şiddetli depremle sallandı. Neredeyse bütün Anadolu’dan hissedilen deprem, dün akşam 20.55’te yerin 6,7 kilometre derinliğinde yüzeye çok yakın gerçekleşti.

30 kişi enkaz altında, ölü sayısı artabilir

Gece saatlerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam 922 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Elazığ'da 30'a yakın kişinin göçük altında kaldığını belirten Bakan Koca, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

AFAD tarafından saat 07.54'te yapılan son güncelleme ile birlikte 20 kişinin hayatını kaybettiği, 1015 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

SON DURUM

Saat 10.00'da AFAD'dan yapılan açıklamada Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 1030 kişinin yaralandığını belirtildi.

ENKAZDAN 12 SAAT SONRA ÇIKARILAN MİRAÇ HAYATINI KAYBETTİ

Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti.

Deprem 75 kilometrelik bir alana yayılıyor

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem Elazığ şehir merkezine 40 km. mesafede gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sivrice ilçesinde en büyükleri 5.4 olan 100’de yakın artçı sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depremin tahmini 40 kilometrelik bir alanı kırdığını söyledi. Özener, “Artçılara baktığınız zaman yaklaşık 75 kilometrelik bir alana yayılıyor” dedi.

Hava sıcaklığının gece -8’i bulduğu deprem bölgesinde geceyi sokakta geçiren vatandaşlar ateş yakarak soğuktan korunmaya çalıştı.

BÜTÜN ANADOLU SALLANDI

İtfaiye, yıkılan binaların üst katlarında mahsur kalanları merdivenle kurtardı.

Deprem Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki birçok şehirde şiddetli şekilde hissedildi. Fay hattına komşu illerde de hafif ve orta şiddetli sarsıntı şeklinde hissedilen deprem paniğe sebep oldu. Deprem, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Erzincan, Siirt, Muş, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Adana, Osmaniye, Mardin, Samsun, Tokat ve Çorum gibi birçok şehirde hissedildi. 6.8’lik deprem, Suriye’nin kuzeyindeki İdlib, Azez, Bab, Cerablus, Çobanbey, Afrin ve Telebyad bölgelerinde dahi hissedildi. Diyarbakır’ın Bismil ilesinde deprem anında 80 yaşındaki Sultani Sürer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş’ta ise Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi muhtarı Ramazan İnce (57), sarsıntı nedeniyle evden inip aracına bindiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Adıyaman’ın Gerger ilçesinde deprem sebebiyle bir cami minaresi yıkıldı.

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BAKANLAR ELAZIĞ’DA

Elazığ’da deprem sonrasında İstasyon Caddesi’ndeki bir binada yangın çıktı. Doğalgaz patlamasından çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk andan itibaren süreci yakından takip ettiklerini bildirdi. Oktay “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve verdiği talimatlarla başta ilgili bakanlarımız olmak üzere tüm bakanlarımız ve kurumlarımızla birlikte süreci çok yakından takip ediyor, gerekli çalışmaları titizlikle yürütüyoruz” dedi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından gece saatlerinde bölgeye gitti. Türk Hava Yolları (THY) Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler başlattı.

Asker teyakkuz halinde

AFAD merkezi depremin ilk dakikalarından itibaren tam kadro teyakkuz durumuna geçerek arama kurtarma ve yardım faaliyetlerini koordine etmeye başladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili, Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. İl dışında Sivrice merkez olmak üzere taşrada bazı kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız” dedi.

Akar deprem ile ilgili olarak, “Arkadaşlarımız çalışıyor. Askerlerimizde herhangi bir can kaybı yok, askeri birliklerimizde büyük bir hasar görülmüyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor.” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardıma hazır olduğunu vurgulayan Akar, talep olduğu zaman onun karşılanması için çalışıldığını ifade etti.

Bazı vatandaşlar enkazdan kendi çabalarıyla kurtuldu.

OYNAT 00:00 Hamile bir kadının enkaz altından kurtarıldığı anlar kamerada Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Arama kurtarma ve sağlık ekipleri enkaz altında kalan hamile bir kadını böyle kurtardı. BiP'te paylaş

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Altun: Tüm kurumlar takipte

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi. İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twittler hesabından yaptığı paylaşımda, “Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir, vatandaşlarımızın emniyeti, can güvenliği önceliğimizdir. Allah milletimizi her daim korusun, kollasın!” ifadelerine yer verdi.

Hızlı reaksiyon

Depremde yaralananlar hastanelere sevk edildi.

Daha depremin ilk dakikalarından itibaren AFAD’ın koordine ettiği ekipler enkazlara müdahale etmeye başladı. Çöken bütün çok katlı binalarda kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ’da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirtti. 6.8 büyüklüğünde depremin ardından bölgeye 17 ilden AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 4709 çadır, 110 bin 500 yatak sevk edildiğini bildirdi. AFAD’ın 28 il müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edildiği belirtildi. Türk Kızılay depreminin ardından kriz masası oluşturdu. Erzurum’dan 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak gönderildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı TTK Tahlisiye ekipleri hazır kıta bekliyor.

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OYNAT 00:00 Elazığ'da enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri enkaz bölgelerinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor. BiP'te paylaş

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Yakından takip ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Redep Tayyip Erdoğan, depremle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında “Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip ettiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD ve Kızılay olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.” dedi.

Herkes görevinin başında

Süleyman Soylu