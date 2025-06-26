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SASKİ’den altyapıya tarihi dokunuş

SASKİ’den altyapıya tarihi dokunuş

04:0026/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bugüne kadar 1592 metre imalat tamamlandı. Kalan 509 metrelik bölümün de yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.
Bugüne kadar 1592 metre imalat tamamlandı. Kalan 509 metrelik bölümün de yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda şehri daha ileri taşıyacak yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda SASKİ ekiplerince şehir genelinde birçok yatırım hayata geçirilirken, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Dere çıkış noktasından Odunpazarı Caddesi ve Akdeniz Caddesi kesimine kadar uzanan güzergâhta, iki farklı altyapı hattı eş zamanlı olarak inşa ediliyor. Yağmur suyu hatlarında 600 mm ile 2000 mm arasında değişen çaplarda borular döşeniyor. Kanalizasyon hatlarında ise 600 mm ve 800 mm çapındaki borularla taşıma kapasitesi artırılıyor. Bugüne kadar 1592 metre imalat tamamlandı. Kalan 509 metrelik bölümün de yakın zamanda tamamlanması planlanıyor.


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