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POLİTİKA

SAT’çılar nefes kesti

Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı’nda deniz safhası eğitimlerine geçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SAT Komandoları
SAT Komandoları

Saatler 04.00’ı gösterdiğinde Aksaz Körfezi’ne açılan fırkateynler senaryo gereği asimetrik tehdit altında körfezden çıkış yaptı. İlk sınavı SAT Komandoları verdi. Senaryo gereği düşman unsuru gemiye helikopterden halatla inen komandoların operasyonu nefes kesti. Gemideki düşman unsurları etkisiz hale getiren SAT’çılar görevlerini başarıyla tamamladı. Tatbikatın sonraki bölümünde ise açık denizde savaş gemileri arasında malzeme aktarımının sağlanması amacıyla posta eğitimi yapıldı. Birbirine seyir halinde 30 metre yaklaşan TCG Barbaros ile TCG Sancaktar arasında eşya transferi gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz 2019 Tatbikatı

Sondajdan vazgeçmeyiz

  • Türkiye, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine yönelik uygulamayı planladığı kısıtlayıcı tedbirler için kabul ettiği çerçeve belgesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını, “Avrupa Birliği’nin tüm izan dışı adımlarına rağmen” korumaktan vazgeçmeyeceğinin daha önce de defalarca ve kuvvetle vurgulandığı anımsatıldı. Açıklamada “Doğu Akdeniz’deki arama ve sondaj faaliyetlerimize aynı şekilde devam edeceğimizden kimse şüphe duymamalıdır” ifadeleri kullanıldı.

SAT komandolarından nefes kesen operasyon
OYNAT 01:04
SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Marmaris'te Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 22'nci Doğu Akdeniz Tatbikatı'nın basına açık olan deniz safhası eğitim bölümü tamamlandı. Tatbikat, basına kapalı olarak 20 Kasım'a kadar devam edecek.


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