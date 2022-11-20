Sattığı silahla öldürüldü

Kahramanmaraş’ta işlenen cinayette ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. İsmetpaşa Mahallesi'nde

15 Eylül'de, Murat Dörtbıyık ile iş yerinde para meselesi yüzünden husumetli olduğu Harun Azkara arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve iş yeri dışında Mustafa Dörtbıyık, tabancasıyla Harun Azkara'ya peş peşe ateş edip kaçtı. Yaralanan Azkara, götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından yakalanan Mustafa Dörtbıyık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

‘SALDIRIP HAKARET ETTİ’ SAVUNMASI

Olayla ilgili soruşturmada, Dörtbıyık hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Mustafa Dörtbıyık'ın ifadelerine de yer verildi. Pişman olduğunu ve Harun Azkara'nın kendisine saldırarak hakaret ettiğini öne süren Dörtbıyık, "Beladan kaçmak için dükkan dışarısına çıktım, arkadan gelip dışarıda da bana saldırdı. Ben, onun yanında da silah olduğunu düşündüğüm için silahımı çekip Harun'a ateş ettim. Zaten dışarıda da kavga ederken Harun elini beline attı. Her ne kadar Harun'un üzerinden silah çıkmadıysa da muhtemelen arkadaşları silahı saklamıştır. Emniyete teslim ettiğim silahla Harun'u vurdum. Bu silahı da Harun'dan 1,5 ay kadar önce 6 bin liraya aldım" dedi.

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SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA

İddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Mustafa Dörtbıyık'ın, Harun Azkara'nın kendisine hakaret edip silah çektiğine dair beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Kasten öldürme ile suçlanan Dörtbıyık'ın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.