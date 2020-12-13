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ADANA

Savaş uçağı pilotu FETÖ’den tutuklandı

Adana’da İncirlik Üssü’nde görevliyken FETÖ’den gözaltına alınan savaş uçağı pilotu tutuklandı. Tutuklanan pilotun mahrem imamlar tarafından ankesörlü telefondan arandığını belirlendi

Haber Merkezi İHA
FETÖ’den gözaltına alınan savaş uçağı pilotu tutuklandı.
FETÖ’den gözaltına alınan savaş uçağı pilotu tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İncirlik Üssünde çalışan F-16 savaş uçağı pilotu ve bir dershane öğretmeninin Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanmasıyla bağlantılığı olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine yaptığı çalışmada İncirlik Üssünde F-16 savaş uçağı pilotu olan Ramazan Ö. (33) hakkında FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde ifade olduğunu, ayrıca mahrem imamlar ile ankesörlü telefondan arandığını belirledi.

MAHREM İMAMIN ÖRGÜTLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Polis yüzbaşının yanı sıra Sabri I. (45) isimli bir şahsın da FETÖ’nün dershanelerinde yıllarca öğretmenlik yaptığını ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya’ya “para yatırın” talimatından sonra 5 bin lira para yatırdığını belirledi.

ZANLILAR YAKALANDI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bu tespitlerin ardından polis yaptığı operasyonda iki zanlıyı da yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. İki zanlı da suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan yüzbaşı tutuklanırken, öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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