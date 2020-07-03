Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yargıtay Savcı Mehmet Selim Kirazın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı
İSTANBUL

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada son dakika gelişmesi

Yargıtay Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Haber Merkezi AA
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz
Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Daire, Savcı Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 sanık hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi
GÜNDEM
Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği saldırıya ilişkin mahkeme başkanına ölüm tehdidi

Sanıklardan Murat Canım'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı. Daire, sanık Canım hakkında "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından kurulan hükmü ise kanunun uygulanmasında hata yapıldığı, bunun da yeniden yargılamayı gerektirmediği gerekçesiyle düzelterek onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, diğer sanıklar Cengiz Özel, Mithat Öztürk ve Deniz Yücel'e "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

Sanığın vefatı nedeniyle bozma

Sanık Mustafa Koçak hakkındaki "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ile "kasten öldürmeye yardım", "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından verilen 42 yıl hapis cezası ise vefatı nedeniyle bozuldu.

Kararda cezaevinde açlık grevindeyken ölen sanık Koçak hakkındaki hükmün, Türk Ceza Kanunu'nun 64. maddesindeki "Sanığın ölümü halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir" düzenlemesi gereğince değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Savcı Selim Kiraz'ın katillerine kırmızı bülten
GÜNDEM
Savcı Selim Kiraz'ın katillerine kırmızı bülten

Yargılama süreci

İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 9'u firari 14 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü.

Haklarında kırmızı bültenle yakalama emri çıkarılan firari sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerefettin Gül ve Zerrin Sarı'nın dosyaları ayrılmıştı.

İstinaf kanun yoluna başvurulmasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanıklar hakkındaki kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gelmişti.

Abone Ol Google News
Dört can kaybı 97 yaralı

Dört can kaybı 97 yaralı

Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
Ayasofya mesajı

Ayasofya mesajı

Erdoğan, Levent'te cami temeli atılış törenininde konuştu.
Libyaya kritik ziyaret

Libya'ya
kritik ziyaret

​Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'ya gitti.
Kaos sahneleri "prova" oldu

Kaos sahneleri "prova" oldu

​Bu filmleri izleyenler pandemiyi kolay atlattı...
Sürpriz konuk!

Sürpriz konuk!

Ayasofya yayına çıkan kedi İngilizlerin gündeminde
ABD'de<br>akılalmaz parti

ABD'de
akılalmaz parti

İlk koronavirüsü kapan parayı alıyor.

Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeyi havadan inceledi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.