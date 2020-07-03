Yargıtay Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasında şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 kişi vefat etti 74 yaralımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "189 personel içerisinde yaralı sayısı biri ağır olmak üzere 74 ve vefat sayısı da 2. Her türlü tedbir şu an itibarıyla alınmış vaziyette" dedi. Erdoğan, "Libya'da meşru ve var olan hükümetle aramızdaki çalışmaların ciddi ve kararlılık içinde sürdürülmesi lazım, yapılan iş budur" diye konuştu.