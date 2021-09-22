Savcı Sayan'dan HDP'li Taşdemir'e: En büyük Kürt sorunu PKK terörü ve HDP siyasetidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine HDP'li Sezai Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." diyerek yanıt verdi.

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"ASIL MUHATAP PKK ZULMÜNE DİRENEN BİZ KÜRTLERİZ"

Gündemi bir hayli meşgul eden açıklamaları sosyal medya hesabından değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biri muhatap Kandil, bir diğeri İmralı ve HDP diyor. Oysa asıl muhatap 40 yıldır Kandil, İmralı, HDP zulmüne direnen, vatan ve milletin birliğini savunan, kardeşlik diyen biz Kürtleriz. Aklı olan başka muhatap aramaz. Aksini savunanlar Kürtleri ateşe atmak, ülkeyi Suriye yapmak istiyor" dedi.

HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, MHP'yi işaret ederek, "MHP Kürt sorunu yoktur diyor. Şu ortağınız ile bir fikir birliği sağlayın ilk önce." diyerek Savcı Sayan'ı hedef aldı.

Taşdemir'e yanıt veren Sayan, "Bayrak, toprak ve vatan ile probleminin olmadığını PKK ve teröre karşı olduğunu beyan et. Fikir birliği içinde olduğunuz dağdaki ortağınızdan ayrılırın, Varsa bir sorun hemen çözelim. Neyi sorun görüyorsanız lütfen onu da yazın." dedi.

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"EN BÜYÜK KÜRT SORUNU PKK VE KÜÇÜK ORTAĞI HDP SİYASETİDİR"

Sayan'a bir kez daha yanıt veren HDP vekili, "Hani siz de kendinizi Kürt olarak görüyorsunuz ya dolayısıyla Türkiye’de Kürtlerin ne sorun yaşadığını biliyor olmanız gerekir. Bunu da biz mi size anlatalım?" paylaşımı yapınca Sayan, "Evet, bir Kürt olarak çok iyi biliyorum. En büyük Kürt sorunu, 40 yıldır Kürtlere kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Kürtlerin kaderi ile oynayan, PKK terörü ve küçük ortağı HDP’nin siyasetidir.." ifadelerini kullandı.

Evet, bir kürt olarak çok iyi biliyorum..En büyük kürt sorunu,40 yıldır Kürtlere kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Kürtlerin kaderi ile oynayan, PKK terörü ve küçük ortağı HDP’nin siyasetidir.. https://t.co/cTWQ8mzfEv REKLAM September 22, 2021

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