Gündem Savcı Sayandan HDPli Taşdemire En büyük Kürt sorunu PKK terörü ve HDP siyasetidir
POLİTİKA

Savcı Sayan'dan HDP'li Taşdemir'e: En büyük Kürt sorunu PKK terörü ve HDP siyasetidir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorununun' çözümü için HDP'yi, HDP'nin ise İmralı'yı işaret ettiği açıklamaları değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Asıl muhatap 40 yıldır Kandil, İmralı, HDP zulmüne direnen, vatan ve milletin birliğini savunan, kardeşlik diyen biz Kürtleriz." dedi. Sayan'ın paylaşımına yanıt veren HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, "Kendiniz Kürt olarak görüyorsanız ne sorun yaşadığımızı biliyor olmanız gerekir" deyince Sayan, "Evet, bir Kürt olarak çok iyi biliyorum. En büyük Kürt sorunu, 40 yıldır Kürtlere kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Kürtlerin kaderi ile oynayan, PKK terörü ve küçük ortağı HDP’nin siyasetidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcı Sayandan HDPli Dilan Dirayet Taşdemire: En büyük Kürt sorunu PKK terörü ve HDP siyasetidir
Dilan Dirayet Taşdemir - Savcı Sayan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'de bir 'Kürt sorunu' olduğunu belirterek, çözüm yolunun HDP'den geçtiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kürt sorununu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Dolayısıyla eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla da biz bu sorunu çözebiliriz; bu düşüncedeydim" sözlerine HDP'li Sezai Temelli, "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu HDP'yi HDP ise Öcalan'ı adres gösterdi

"ASIL MUHATAP PKK ZULMÜNE DİRENEN BİZ KÜRTLERİZ"

Gündemi bir hayli meşgul eden açıklamaları sosyal medya hesabından değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Biri muhatap Kandil, bir diğeri İmralı ve HDP diyor. Oysa asıl muhatap 40 yıldır Kandil, İmralı, HDP zulmüne direnen, vatan ve milletin birliğini savunan, kardeşlik diyen biz Kürtleriz. Aklı olan başka muhatap aramaz. Aksini savunanlar Kürtleri ateşe atmak, ülkeyi Suriye yapmak istiyor" dedi.

HDP vekili Dilan Dirayet Taşdemir, MHP'yi işaret ederek, "MHP Kürt sorunu yoktur diyor. Şu ortağınız ile bir fikir birliği sağlayın ilk önce." diyerek Savcı Sayan'ı hedef aldı.

Taşdemir'e yanıt veren Sayan, "Bayrak, toprak ve vatan ile probleminin olmadığını PKK ve teröre karşı olduğunu beyan et. Fikir birliği içinde olduğunuz dağdaki ortağınızdan ayrılırın, Varsa bir sorun hemen çözelim. Neyi sorun görüyorsanız lütfen onu da yazın." dedi.

"EN BÜYÜK KÜRT SORUNU PKK VE KÜÇÜK ORTAĞI HDP SİYASETİDİR"

Sayan'a bir kez daha yanıt veren HDP vekili, "Hani siz de kendinizi Kürt olarak görüyorsunuz ya dolayısıyla Türkiye’de Kürtlerin ne sorun yaşadığını biliyor olmanız gerekir. Bunu da biz mi size anlatalım?" paylaşımı yapınca Sayan, "Evet, bir Kürt olarak çok iyi biliyorum. En büyük Kürt sorunu, 40 yıldır Kürtlere kan ve gözyaşından başka bir şey vermeyen Kürtlerin kaderi ile oynayan, PKK terörü ve küçük ortağı HDP’nin siyasetidir.." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun 'HDP' çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi
GÜNDEM
İYİ Parti Kılıçdaroğlu'nun 'HDP' çıkışından rahatsız: Kapatma davası beklenebilirdi

Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz
GÜNDEM
Kemal Kılıçdaroğlu: Sorunları HDP'yle çözebiliriz

Abone Ol Google News
Kayseride soğuk duş

Kayseri'de soğuk duş

​Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet hasretini dört maça çıkardı.
İzlediği haberle hayatı değişti

İzlediği haberle hayatı değişti

"​Yeniliklere açık olanlar bu işe başlasın"
Cübbeli Ahmetin imam hatipleri hedef alan açıklamalarına MEBden tepki: Kamuoyunu yanıltıyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama.

Fed, ​politika faizini değiştirmedi.

​22 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.