Savcı ‘tutuklansın’ dedi

Yaşlı kalp hastası adamı darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi. Tuzla’da 15 Eylül’de 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Halil Sezai, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Darp edilen yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç dün “Babam psikolojik olarak zor durumda, sağlık olarak da iyi durumda değil” açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırılan Halil Sezai, polis ve avukatı eşliğinde dün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıkta 2 saat ifade veren Halil Sezai, “Silahla kasten yaralama” ve “Silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

O DA YARALANMIŞ

Savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul eden Halil Sezai’nin, “.. Bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ‘Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım” dediği öğrenildi.

REKLAM

HAYAT Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı