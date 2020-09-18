Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Savcı tutuklansın dedi
İSTANBUL

Savcı ‘tutuklansın’ dedi

Tuzla’da komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i acımasızca döven şarkıcı Halil Sezai dün savcıya ifade verdi. Sezai sorgusunun ardından “silahla tehdit ve yaralama” suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Basın açıklaması yapan Meriç’in oğlu Mesih Meriç, “Babam psikolojik olarak zor durumda, sağlık olarak da iyi durumda değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Meriç’i darp ettiğini doğrulayan Halil Sezai, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hüseyin Meriç’i darp ettiğini doğrulayan Halil Sezai, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yaşlı kalp hastası adamı darp eden şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildi. Tuzla’da 15 Eylül’de 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan Halil Sezai, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Darp edilen yaşlı adamın oğlu Mesih Meriç dün “Babam psikolojik olarak zor durumda, sağlık olarak da iyi durumda değil” açıklamasında bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı genişletti. Savcılık ifadesinin alınması için adliyeye çağırılan Halil Sezai, polis ve avukatı eşliğinde dün Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Savcılıkta 2 saat ifade veren Halil Sezai, “Silahla kasten yaralama” ve “Silahla tehdit” suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


O DA YARALANMIŞ

Savcılık ifadesinde yaşlı adamı darp ettiğini kabul eden Halil Sezai’nin, “.. Bir anlık sinirle kendisine birkaç defa vurdum. Ben de o sırada kendisine küfür etmiş olabilirim. Şahsa bu sırada ‘Ezan mı okuyorsun sen? Ezan okumak sana mı kaldı’ söylemim olayla veya dini değerlerle hiçbir alakası yoktur. Tamamen Hüseyin Bey’in geçmişte villanın bahçesinde sürekli yüksek sesle ezan ve ilahi tarzı kayıtlar açıp taciz amaçlı dinlemesinden dolayıdır. Olay esnasında kesinlikle ezan okuduğunu veya şehadet getirdiğini duymadım. Kendi konserlerimde dahi ezan okunduğunda konserime ara verip ezanın bitmesini beklemişimdir. Yaşanan bu kavga esnasında Hüseyin Bey de beni darp etmiştir. Ben de yaralandım” dediği öğrenildi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Utanmaz rezil
GÜNDEM
Utanmaz rezil
Abone Ol Google News
Kovid aşısı Kasımda geliyor

Kovid aşısı Kasım'da geliyor

Aşılama Aralık ayı ile birlikte daha geniş kesimleri kapsayacak.
Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

Şantaja boyun eğmeyeceğimizi anladılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'e ilişkin net mesaj verdi.
Halil Sezai tutuklandı

Halil Sezai tutuklandı

​İfade vermesi iki saat sürdü.
ABD Filistin’de darbe yapacak

ABD Filistin’de darbe yapacak

​'Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünüyoruz.'

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...
Göçmenleri<br>ölüme terk etti

Göçmenleri
ölüme terk etti

​Fransız donanmasından insanlık dışı uygulama.

Otopsi<br>testeresiyle kestiler

Otopsi
testeresiyle kestiler

​Vahşi cinayetle ilgili şok ayrıntı.
Babamı bile bile ölüme yolladılar

Babamı bile bile ölüme yolladılar

​Lütfi Kırdar'a yapılan insanlık dışı muameleyi anlattı.
Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

Depremzedeye bir yılda 10 bin konut

​Tam 9 milyar liralık yatırım.
Beşiktaş'a<br>Portekizli rakip

Beşiktaş'a
Portekizli rakip

​Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu.
Abonelik iptallerinde patlama

Abonelik iptallerinde patlama

​Pedofili içeren film büyük tepkilere yol açtı.
Diagne yıldızlaştı<br>G.Saray tur atladı

Diagne yıldızlaştı
G.Saray tur atladı

​Sarı kırmızılılar Diagne'nin yıldızlaştığı maçtan galibiyetle ayrıldı.
Tutarlı duruş çağrısı

Tutarlı duruş çağrısı

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü.
Yetkisi yok

Yetkisi yok

​Dışişleri Bakanlığından Avrupa'ya sert tepki.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı günlük tabloyu açıkladı.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Tur teknesi battı, yolcular son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.