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İSTANBUL

Savcılar engelliler için sahada

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi ortaklığında Engelliler gününe dikkat çekmek için futbol maçı düzenlendi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bundan sonra geleneksel hale getirip devam ettirme niyetindeyiz" dedi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Savcılar engelliler için sahada
3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi ortaklığında Engelliler gününe dikkat çekmek için futbol maçı düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İstanbul Anadolu Adliyesi ve Pendik Belediyesi ortaklığında Engelliler gününe dikkat çekmek için futbol maçı düzenlendi. İstanbul’un tek ampute sahasında oynanan maça, İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Vekilleri Uğur Seçkin, Ramazan Öksüz, Mesut E. Bayhan, Hacı Murat Gökşen, Ömer K. Aksoy, Cumali Karakütük, Önder Yaman, İhsan Kamil Akçadırcı, İsmail Değirmenci, Hasan Turgut, Orhan Elbeyli, Mustafa Çakar, Cemil Sandıkçı, Onur Oğuzer ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Hülya Kaya katıldı.

DESTEKLEMEMİZ GEREK

Açılış konuşmasını yapan Başsavcı vekili Uğur Seçkin herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugünün anlamına dikkat çekmek amacıyla burada bulunuyoruz. Engellilik sosyal hayatı kısıtlayan bir durum olmayıp desteklenmesi gereken bir durumdur. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmalar dahi bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Bu dünyada her birimizin her an bir engelli olabileceğimiz düşüncesiyle, engelli kardeşlerimizin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışıp destek olmak, sosyal ve çalışma hayatında onlara fırsat yaratarak engellerini ortadan kaldırmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum.”

GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ

Bu programın ilkini geçen sene düzenlediklerini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “ Bundan sonra geleneksel hale getirip devam ettirme niyetindeyiz. Bugün de çok değerli hocalarımızın yönetiminde maçımızı gerçekleştirmiş olacağız. Engelli kardeşlerimiz bu toplumun bir parçası, bir paydaşı. Biz de Pendik Belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerle sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumla beraber hareket ettirmeye yönlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

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