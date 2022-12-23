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Savcılıklara ‘istismar’ genelgesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet ve çocuklara istismarı suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve soruşturmaların Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik genelge yayımladı. Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden suçlara ilişkin soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Savcılıklara ‘istismar’ genelgesi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet ve çocuklara istismarı suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve soruşturmaların Adalet Bakanlığı’na bildirilmesine yönelik genelge yayımladı. Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara gönderilen genelge ile kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden suçlara ilişkin soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesinin önem arz ettiği vurgulandı. Söz konusu suçlara ilişkin soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLSİN

Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her tedbirin alınması gerektiği vurgulandı. Genelgede, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi istendi. Kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili soruşturma süreçlerine ilişkin olarak mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirmenin geciktirilmeden yapılması gerektiği belirtildi.

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