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Savcılıktan ’Sinan Ateş’ dosyası ile ilgili iddialara ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan ’Sinan Ateş dosyasına bakan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı’ haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

11:38 . 4/04/2023 Salı
IHA
Arşiv

Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, medyada yer alan ’Sinan Ateş dosyasında şüpheli konumda bulunan
Tolgahan Demirbaş
’ı ikinci kez gözaltına almak isteyen savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı’ haberine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Anılan haberin ’yalan haber’ niteliğinde olduğu, adı geçen savcımızın halihazırda soruşturmada görevinin devam ettiği, kaldı ki haber içeriğinde geçen ’ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan’ ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı, haber yapılırken doğru bilgi verilmesinin gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olması zorunluluğuna maalesef uyulmadığı, anılan soruşturmanın bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğünün tekrar vurgulanması zorunlu görüldüğünden kamuoyuna duyurulur."

#Sinan ateş
#Ankara
#Tolgahan Demirbaş
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