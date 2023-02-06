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Savunma sanayii şirketleri yardım için teyakkuza geçti

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV), Kahramanmaraş merkezli olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından toplandı. Toplantıda, deprem sonrası yardım faaliyetleri amacıyla savunma sanayii şirketlerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

18:50 . 6/02/2023 Pazartesi
DHA
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı toplantısı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu, İsmail Demir başkanlığında Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) toplandı. Toplantı sonrası, SSB'den yapılan açıklamada; TSKGV'nin, Kahramanmaraş merkezli ve ülkenin birçok ilini etkileyen deprem sonrasında yaptığı toplantıda, başta vakfın iştirakleri olmak üzere, savunma sanayii şirketlerinin deprem sonrasındaki yardım faaliyetleri için teyakkuza geçtiği vurgulandı.

'GEREKLİ KOORDİNASYON AFAD İLE SAĞLANDI'


Yapılan açıklamanın devamında, yardımlar için gerekli koordinasyonun AFAD ile sağlandığı belirtilirken, savunma sanayiinin arama kurtarma faaliyetlerine destek olacak bütün kabiliyet ve teknolojileriyle sahadaki ekiplerin emrinde olduğu ve bu anlamda sahaya gerekli ekipman sevkiyatına başlandığı ifade edildi.Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve sağlık dileklerinde bulunuldu. Ayrıca, arama-kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar temenni edildi.


#savunma sanayii
#Türkiye
#deprem
34 dakika önce
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Savunma sanayii şirketleri yardım için teyakkuza geçti
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