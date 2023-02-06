Savunma sanayii şirketleri yardım için teyakkuza geçti

Adana’da enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, bölgede bulunan başta Mehmetçik olmak üzere, UMKE ve AFAD ekiplerinin adım adım nasıl hareket ettiklerini anlattı. Karagöz, “Türkiye tarihinde görülmemiş bu afete karşı tüm ekipler en ufak bir ihtimali dahi değerlendirip iğneyle kuyu kazıyorlar” dedi.