Savunma sanayii şirketleri yardım için teyakkuza geçti

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Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı toplantısı
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Yönetim Kurulu, İsmail Demir başkanlığında Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) toplandı. Toplantı sonrası, SSB'den yapılan açıklamada; TSKGV'nin, Kahramanmaraş merkezli ve ülkenin birçok ilini etkileyen deprem sonrasında yaptığı toplantıda, başta vakfın iştirakleri olmak üzere, savunma sanayii şirketlerinin deprem sonrasındaki yardım faaliyetleri için teyakkuza geçtiği vurgulandı.
Yapılan açıklamanın devamında, yardımlar için gerekli koordinasyonun AFAD ile sağlandığı belirtilirken, savunma sanayiinin arama kurtarma faaliyetlerine destek olacak bütün kabiliyet ve teknolojileriyle sahadaki ekiplerin emrinde olduğu ve bu anlamda sahaya gerekli ekipman sevkiyatına başlandığı ifade edildi.Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına sabır ve sağlık dileklerinde bulunuldu. Ayrıca, arama-kurtarma ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar temenni edildi.