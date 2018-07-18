Savunma sanayisinde 'Başkanlık' değişimi

Cumhurbaşkanlığına bağlanan ve yeni dönemde Başkanlık olarak yapılandırılan kurumun girişinde ve dış cephesinde bulunan Savunma Sanayii Müsteşarlığı yazıları, Savunma Sanayii Başkanlığı olarak değiştirildi. Başkanlık bir süre önce de internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında logo ve kurumsal kimlik değişikliğine gitmişti.

Yeni yapılanmada Kurumun en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten başkanlık edecek

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay başkanı ve Savunma Sanayii başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı yardımcısı vekaleten komiteye başkanlık edecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na başkanlık tabelası takıldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı modern bir savunma sanayisinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Bu kapsamda, ihtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatı planlanacak, gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımlar dışa açık olmak kaydıyla desteklenecek, modern silah, araç ve gereçleri araştırma, geliştirme, prototiplerin imalini sağlama, avans verme, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikler tespit edilecek, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçları ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları tedarik edilecek.

SSB, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması için 600'ün üzerinde program, yurt dışı bağımlığı azaltmak ve yeni teknolojileri güvenlik güçlerinin kullanımına sunmak için de çeşitli Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.