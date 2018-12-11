Savunmada kâr %24 arttı

Türkiye son dönemde savunma sanayiinde bağımsızlık hedefiyle yaptığı atılım sonucu, küresel sıralamalarda hızla yükseliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) raporuna göre, Türk silah şirketleri 2017’de satışlarını yüzde 24 arttırdı. SIPRI’nın açıkladığı raporda iki Türk şirketi yer aldı.

ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), ilk 100 şirket arasına girdi. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında ASELSAN 61’nci, TAI ise 70’inci sırada kendine yer buldu. SIPRI’nın Silahlar ve Askeri Harcama Programında görevli araştırmacı Pieter Wezeman, Türkiye’nin savunma sanayiinde gösterdiği performansı, “Bu önemli artış, silahlara artan talebi karşılamak ve yabancı tedarikçilere daha az bağımlı olmak amacıyla silah endüstrisini geliştirme heveslerini yansıtıyor” sözleriyle değerlendirdi.

RUSYA İKİNCİ SIRADA

2017’de dünyanın en büyük silah üreticileri ve askeri hizmet şirketlerinin satışları 398,2 milyar doları buldu, silah satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 2.5, 2002’den bu yana da yüzde 44 artış gözlendi. Küresel silah endüstrisinde ABD şirketlerinin egemen olduğu görülürken, Amerikan şirketlerini Ruslar izledi. Rusya, 2017’de ABD’nin ardından en büyük ikinci silah üreticisi olurken, ikinciliğe önceki yıllarda İngiltere oturuyordu. Rus şirketlerinin ilk 100’deki payı yüzde 9,5 oldu. 10 Rus şirket, 2017’de satışlarını yüzde 8,5 arttırarak 37,7 milyar dolara çıkardı. Yine 2017’de ilk kez bir Rus silah üreticisi, Almaz-Antey ilk 10’a girdi. Almaz-Antey’in 2017 satışları yüzde 17 artışla 8,6 milyar doları buldu. Almaz-Antey, S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini üreten firma olarak dikkat çekti. Hindistan ve Brezilya da 2017’de çıkış yapan ülkeler arasında yer aldı.