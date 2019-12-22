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POLİTİKA

Savunmanın gizli devi

Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle havuza çekilecek

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk denizaltı Pirireis
İlk denizaltı Pirireis

Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin ilk denizaltısı Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bugün havuza çekilecek, 5’inci denizaltı Seydialireis’in ilk kaynağı yapılacak. Sahip olduğu yakıt pili teknolojisi sayesinde havadan bağımsız tahrik kabiliyetine sahip denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri için ilk olma niteliği taşıyor. 2022’den itibaren hizmete girmeye başlayacak denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği, yüksek süratli gelişmiş torpidoları, satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermi kabiliyetiyle donanmanın gücüne güç katacak. Yeni Tip Denizaltı Projesi’nin birinci gemisi Pirireis’i havuza çekme töreni Gölcük Tersane Komutanlığında gerçekleştirilecek. Törende ayrıca 5’inci gemi Seydialireis’in ilk kaynağı da yapılacak.

2027’DE HEPSİ DENİZDE

Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 6 yeni tip denizaltının inşası öngörülüyor. Pirireis havuza çekim aşamasına gelirken, ikinci denizaltı Hızırreis’in donatımı, 3’üncü ve 4’üncü denizaltıların gövde imalatları sürüyor. Pirireis denizaltısının 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilen diğer 5 denizaltı ise 2027’ye kadar hizmete alınarak donanmanın gücüne güç katacak.

KALBİ HAVELSAN’DAN

Denizaltılarda ASELSAN, HAVELSAN, MilSOFT, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Koç Bilgi ve Savunma, TÜBİTAK, AYESAŞ’ın geliştirdiği milli sistemler kullanılıyor ve Gürdesan, Sirena Marine, Arıtaş, İ-Marine gibi birçok yerli üretici inşa sürecine katkı veriyor. Türk Deniz Kuvvetleri için Yeni Tip Denizaltı’nın kalbi HAVELSAN tarafından geliştirdi.

ASELSAN İÇİN İLK OLACAK

  • ASELSAN ise Yeni Tip Denizaltı Projesi ile askeri haberleşme sistemleri alanındaki yetkinliğini başka bir boyuta taşıyacak. Şirket, Yeni Tip Denizaltı Projesi ile ilk defa denizaltı platformuna yönelik haberleşme sistem çözümü tedarik etti. Harici ve dahili haberleşme için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tamamını kapsayan Entegre Muhabere Sistemi, su altı ve üstü ses ve veri haberleşmesini sağlıyor.

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