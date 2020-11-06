Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Savunması istenen Özdağ FETÖnün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?
POLİTİKA

Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle savunma yapmaya çağırılmasına cevap verdi. Özdağ, İYİ Parti genel başkan yardımcısının, Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan bir avukatla yemek yediğini öne sürerek, “Merak ediyorum, Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin kurulu Özdağ’dan 7 gün içinde savunma yapmasını istedi.

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi
GÜNDEM
İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

Özdağ yeni bir iddiada bulundu

Bu karara Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, “Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?” dedi.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
OYNAT 03:49
İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
İstanbulun göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Dede ve torunu silahlı saldırıda yaralandı.
ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

​68 milyon neden Trump'a oy verdi?
Savunması istenen Özdağ: FETÖ’nün imamıyla yemek yiyeni de disipline verecek misiniz?

Fenerbahçe'ye <br>2. Lig ekibi

Fenerbahçe'ye
2. Lig ekibi

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.

​Şehircilik Bakanı Kurum konuşuyor...
Mahkeme <br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

​Çok konuşulan Eylül Yağlıkara cinayetinde katilin cezası belli oldu.

800 yıllık<br>şifre çözüldü

800 yıllık
şifre çözüldü

​Ayasofya Camii ile ilgili sır perdesi bu akşam aralanacak.
RTÜK acımadı!

RTÜK acımadı!

​Birçok televizyon programına ve dizilere para cezası kesildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.